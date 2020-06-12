Трое детей пострадали, упав с перевернувшегося мотоцикла в Черемхово

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:13:38+03:00

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С наступлением лета аварий с участием мотоциклистов становится все больше. Сотрудники ГИБДД в Черемхово разбираются в причинах одной из таких аварий, в которой пострадали дети. По предварительной информации, 25-летний мужчина ехал с тремя детьми в возрасте от 3 до 11 лет на мотоцикле по дороге в деревне Малиновка Черемховского района. Однако в какой-то момент он не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось.

"В результате дорожно-транспортного происшествия и водитель, и все несовершеннолетние пассажиры получили различные телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Оказалось, что у пострадавшего мотоциклиста даже не было водительских прав. На него уже составили 5 протоколов об административных правонарушениях за то, что он подверг опасности троих детей, выехав вместе с ними на дорогу, не имея необходимых навыков управления транспортным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU