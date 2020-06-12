Мужчина погиб во время пожара в Заларинском районе

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:48:57+03:00

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За прошедшие сутки в Иркутской области произошло 15 пожаров в нескольких населенных пунктах. В них один человек получил травмы, еще один погиб и 38 не пострадали. Самый серьезный пожар произошел накануне в поселке Тыреть Заларинского района. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в третьем часу ночи.

"На момент приезда пожарных были полностью охвачены огнем частный дом и баня на улице Молодежной, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Возникла угроза того, что пламя распространится на другие строения".

В квартире спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1974 года рождения. По предварительным данным причиной возгорания стала сигарета, которую он не затушил. Полностью ликвидировать последствия пожара сотрудники пожарной охраны смогли только в 5 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU