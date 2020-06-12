Ухудшение погоды ожидается на севере Иркутской области 13 июня
Специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают: 13 июня в северных и верхнеленских районах региона ожидается ухудшение погоды. В частности прогнозируют усиление западного и юго-западного ветров с порывами до 15-18 метров в секунду, дожди и грозы.
"Настоятельно рекомендуем не выходить из дома без серьезной необходимости, а, если вы все-таки вышли на улицу, то старайтесь не проходить мимо деревьев, ветхих строений и плохо закрепленных конструкций, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Также отгоните от опасных объектов свой транспорт".
Из-за усиления ветра жителям севера Иркутской области стоит подготовиться к возможному отключению электроэнергии, которое специалисты могут провести, чтобы предотвратить короткое замыкание. Также 13 и 14 июня следует воздержаться от выхода в лес - в этот период будет наблюдаться их высокая, а местами и чрезвычайная пожароопасность.
ИСТОЧНИК KP.RU