Ухудшение погоды ожидается на севере Иркутской области 13 июня

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:15:08+03:00

В этот день метеорологи прогнозируют сильный ветер, дожди и грозы

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Специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают: 13 июня в северных и верхнеленских районах региона ожидается ухудшение погоды. В частности прогнозируют усиление западного и юго-западного ветров с порывами до 15-18 метров в секунду, дожди и грозы.

"Настоятельно рекомендуем не выходить из дома без серьезной необходимости, а, если вы все-таки вышли на улицу, то старайтесь не проходить мимо деревьев, ветхих строений и плохо закрепленных конструкций, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Также отгоните от опасных объектов свой транспорт".

Из-за усиления ветра жителям севера Иркутской области стоит подготовиться к возможному отключению электроэнергии, которое специалисты могут провести, чтобы предотвратить короткое замыкание. Также 13 и 14 июня следует воздержаться от выхода в лес - в этот период будет наблюдаться их высокая, а местами и чрезвычайная пожароопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU