2020-06-13T05:33:07+03:00
Общество

Премии работникам культуры будут выплачивать в Иркутской области

Размер выплаты составит 100 тысяч рублей
Мария ОСИПОВА
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Премии работникам культуры будут выплачивать в Иркутской области.Премии работникам культуры будут выплачивать в Иркутской области.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По 100 тысяч рублей премии будут получать работники культуры в Иркутской области. Каждый год власти Приангарья будут определять по 50 человек, которые наиболее отличились в области искусства. По мнению врио губернатора региона Игоря Кобзева, премирование поможет материально поддержать лучших из лучших и сохранить кадры в учреждениях культуры.

- Получить премии смогут работники областных и муниципальных учреждений культуры. От учреждения может быть выдвинут только один кандидат, - рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Победителей будут определять в номинациях «За творческий вклад», «За профессионализм», «За верность профессии», «За эффективное руководство» и «За первые успехи». В первой номинации определят 20 лучших работников, во второй и третьей – по десять человек, в четвертой и пятой – по пять человек соответственно. Лидерам присвоят звания «Лауреат премии губернатора Иркутской области за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры, расположенных на территории Иркутской области».

Стоит отметить, что премии работникам культуры были установлены указом губернатора еще в 2011 году. Однако с 2013 года выплачивать их перестали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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