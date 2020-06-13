2020-06-13T06:02:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 13 июня перевалило за четыре тысячи

За сутки число больных коронавирусом в регионе увеличилось на 209 человек
Мария ОСИПОВА
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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 13 июня перевалило за четыре тысячиКоличество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 13 июня перевалило за четыре тысячиФото: Иван МАКЕЕВ
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На утро 13 июня количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области составило 4 122 человека. Это общая цифра с момента начала регистрации заболевания в регионе. Как сообщает оперштаб при министерстве здравоохранения Иркутской области, за сутки в регионе было выявлено 209 новых случаев.

В больницах сейчас находится 2 996 пациентов. Из обсерваторов госпитализировано 180 человек, среди вахтовиков коронавирус обнаружен у 1 424 человек. Кстати, 29 человек, которые приехали в Иркутскую область на работу вахтовым методом, находятся в тяжелом состоянии. У остальных заболевших вахтовиков состояние либо средней тяжести, либо заболевание протекает вообще бессимптомно.

Еще 15 человек за сутки полностью выздоровели от коронавируса. На сегодняшний день из больниц выписано 1087 человек.

К сожалению, за прошедшие сутки в Иркутской области коронавирус унес жизни еще двух человек. От COVID-19 в регионе скончалось уже 20 человек. Еще 19 человек умерли от осложнений своих хронических заболеваний, вызванных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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