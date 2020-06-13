Еще два человека умерли от коронавируса в Иркутской области
Два новых случая смерти от коронавируса зафиксированы в Иркутской области за последние сутки. Как сообщает оперативный штаб при министерстве здравоохранения региона, на утро 13 июня жертвами заболевания стали уже 20 человек. Причиной летальных случаев стал именно Covid-19.
Еще 19 человек в Иркутской области скончались от иных заболеваний, не связанных с Covid-19. Хотя, у всех этих погибших людей «коронавирус» так же был диагностирован. В общей сложности с начала пандемии в Иркутской области умерло 39 пациентов с коронавирусом
Выздоровело, конечно же, существенно больше людей. На утро 13 июня из больниц выписано 1 087 человек. Только за последние сутки с болезнью справились 15 человек.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Иркутской области зарегистрировано 4 122 подтвержденных случая заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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