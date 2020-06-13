Отомстила другу: уголовное дело завели на сибирячку за ложный донос

13 Июнь 2020 2020-06-13T07:43:01+03:00

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Всем известно, что от обиженной женщины можно ждать чего угодно: скандала, разрыва отношений, но чаще всего – мести. Причем, в способах мести дамы тоже бывают изобретательны. Так, например, в Улан-Удэ 18-летнии девушка решила отомстить другу и стала фигуранткой уголовного дела.

После ссоры с другом юная сибирячка позвонила в полицию и выдала приятеля за автоугонщика. Представившийся вымышленным именем, она рассказала полицейским, что молодой человек ездит на угнанной машине, а в салоне авто якобы находится крупная сумма денег. При этом девушка указала приметы, регистрационный знак автомобиля и данные водителя.

Каково же было удивление инспекторов ГИБДД, когда они задержали предполагаемого автоугонщика! Выяснилось, что 28-летний водитель ездил вовсе не на угнанной машине, а на своей. У него при себе были все документы на автомобиль, права и другие документы, подтверждающие законность пользования машиной.

- При дальнейшем разбирательстве оказалось, что показания девушки не соответствуют действительности, - рассказали в МВД республики Бурятия. – Она поссорилась со своим близки близким другом и решила таким образом ему отомстить.

Теперь юной мстительнице грозит уголовная ответственность за заведомо ложный донос. Полицейские проводят расследование инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU