Десятибалльные пробки образовались в Иркутске из-за ремонта Глазковского моста

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:34:15+03:00

Автолюбителям предлагают ехать с одного берега на другой другими путями

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Километровые пробки образовались в центре Иркутска в районе Глазковского моста, по которому можно добраться с левого берега города на правый и наоборот. Затор возник из-за ремонта, по причине которого на мосту открыто лишь реверсивное движение. Автовладельцы, которые сейчас стоят в пробке, сообщают в соцсетях, что одна из полос перекрыта.

- На полосе в центр кран со стрелой стоит, перекрыта. Тротуар для пешеходов тоже закрыт, - пишут подписчики паблика «ДТП 38RUS» в Instagram.

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, движение затруднено на улице Маяковского и в переулке Спортивный в Свердловском районе города. Кроме того, из центра в сторону Свердловского района автомобили стоят на улице Чкалова.

На мосту открыто лишь реверсивное движение. Фото: Яндекс Карты.

Напомним, под Глазковским мостом в Иркутске с сегодняшнего дня начали ремонтировать теплосеть. Поэтому по выходным с 23.00 часов пятницы и до 05.00 часов понедельника здесь будет перекрыта для движения одна из полос. Автомобили и общественный транспорт пропускают только по одной полосе. Трамваи в Свердловский район в эти дни ходить вообще не будут.

Ремонт теплосети планируют завершить 6 сентября. Под мостом заменят изношенный трубопровод, сделают новые крепления для тепловой сети, а также поменяют изоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU