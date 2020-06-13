Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 21 июня

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:07:46+03:00

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В Иркутской области до 21 июня продлили режим самоизоляции. Такое решение, как сообщает пресс-служба областного правительства, принял глава региона Игорь Кобзев. Он внес соответствующие изменения в свой первоначальный указ.

Режим самоизоляции продлили в связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе, вызванной коронавирусом. Каждый день в Иркутской области фиксируется больше ста новых случаев заражения Covid-19. Напомним, за последние сутки было выявлено 209 новых больных. Большинство из них – в Иркутске. На сегодняшний день в регионе подтверждено 4 122 случая заболевания, 39 пациентов с коронавирусом умерли.

Продление режима самоизоляции предусматривает для жителей 65-лет и старше нахождение дома. Выходить можно только в ближайший магазин за продуктами. В аптеку, или погулять с собакой не дальше ста метров от дома. Кроме того, для всех жителей региона сохраняется масочный режим. Маски необходимо носить в магазинах, общественном транспорте и во всех общественных местах.

Отметим, что введен режим самоизоляции на территории Иркутской области был 23 марта и постоянно продлевался.

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ИСТОЧНИК KP.RU