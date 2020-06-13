Крупный пожар уничтожил два жилых дома в Маркова
Крупный пожар вспыхнул сегодня в жилом доме в поселке Маркова Иркутского района. Огонь быстро распространился на хозяйственные постройки и соседний дом. Причина пожара сейчас устанавливается.
- Сообщение о возгорании дома по улице Мраморная, 20 в поселке Маркова поступило на пульт пожарной охраны в 11.34 часов, - рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Горел жилой дом.
На место ЧП прибыли три пожарных расчета в составе десяти человек. Через полчаса возгорание удалось локализовать, еще через десять минут пожар был полностью потушен. Никто из жильцов не пострадал.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, от горящего дома огонь распространился на надворные постройки. В частности, загорелась баня хозяев. Пострадал от огня и соседний жилой дом.
Что стало причиной пожара, пока не известно. Предварительно, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем.
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