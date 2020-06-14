Коронавирус в Бурятии, последние новости на 14 июня: отменена изоляция приезжих, заработали тотализаторы

14 Июнь 2020 2020-06-14T05:34:39+03:00

Коронавирус в Бурятии, 14 июня. В Бурятии работают не только кафе. Отменена изоляция приезжих, заработали тотализаторы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Бурятии на 14 июня

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Коронавирус в Бурятии, 14 июня. По информации на утро сегодняшнего дня зафиксировано 2252 случая COVID-19. Есть рост, за сутки заболели 49 человек. Но он относительно небольшой, в сравнении с Иркутской областью и Читой особенно. В Улан-Удэ – 1218 больных.

Коронавирус в Бурятии, 14 июня: республика выздоравливает

Уже давно количество пациентов в стационарах держится на отметке около 500. 14 июня - 520. При этом республика часто попадает в топы по стране по числу выздоровевших за сутки. Сейчас из больниц выписали 1355 человек.На амбулаторном лечении находятся 363 пациента, не смогли спасти 13. .

Что касается новых сегодняшних случаев, то это те кого обследовали с симптомами ОРВИ - 8 человек и контактные с уже больными.

В реанимациях находится 17 человек, из них на ИВЛ - шестеро.

Коронавирус в Бурятии, 14 июня: самоизоляцию для приезжих отменили

Это значит, что в Бурятию снова поедут к родным жители соседних регионов, прежде всего Иркутской области и Забайкалья. Раньше этот поток сдерживался обязательной самоизоляцией для всех приезжих, теперь она отменена.

Вместо этого придется заполнить анкету Роспотребнадзора, указать точное место, где будет находиться приехавший. У каждого возьмут анализ на коронавирус дважды - в период с пятого по десятый день со дня прибытия.

Сообщить о прибытии обязаны все, в том числе и военные, и те, кто едет в командировку по делам службы.

Коронавирус в Бурятии, 14 июня: снова можно делать ставки

Неожиданно. Однако еще одной мерой, которая обозначает снятие ограничений, стало открытие пунктов приема ставок букмекеров. Правда, при этом отмечается, что игроки в букмекерских конторах, тотализаторах и их пунктов приема ставок обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. А организаторы - проводить дезинфекцию.

Это последние новости о коронавирусе в Бурятии на 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU