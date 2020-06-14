2020-06-14T06:20:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 14 июня выросло до 4249

За последние сутки на 14 июня количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области увеличилось на 127 человек.
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 14 июня выросло до 4249.Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 14 июня выросло до 4249.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На утро 14 июня количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области -4249 человек. Столько случаев зарегистрировано с начала эпидемии в регионе.Напомним, первые больные появились первого апреля. Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области, за сутки в регионе было поставлено еще 127 диагнозов и количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 14 июня далеко перевалило за 4 тысячи.

На лечении сейчас 3079 пациентов. Из обсерваторов попали в больницы 180 человек, среди вахтовиков COVID у 1424 человек, это немногим меньше половины заразившихся . Отмечается, что в тяжелом состоянии находится 31 человек.

За прошедшие сутки выписано из больниц 44 заболевших. Общее число выздоровевших 1131 человек.

К сожалению, медицина не всегда способна помочь больным. От COVID-19 в регионе скончалось уже 20 человек. Еще 19 человек умерли от осложнений своих хронических заболеваний, вызванных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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