Число больных COVID-19 в Иркутской области выросло на 127 человек

14 Июнь 2020 2020-06-14T06:33:32+03:00

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число больных в Иркутской области за сутки выросло на 127 человек и достигло 3079 случаев с момента начала эпидемии. При этом количество заразившихся вахтовиков, работающих на месторождениях севера региона - 1424, то есть немногим меньше половины заболевших. В тяжелом состоянии 31 человек.

Отметим, что прирост заболевших в последние сутки - исключительно за счет местных жителей, прежде всего населения города Иркутска. Число случаев среди рабочих, приехавших на вахты, не растет. Также не изменилось и количество пациентов, поступивших из обсерватора. Это как раз и говорит о том, что растет внутреннее распространение коронавируса, о чем постоянно предупреждают врачи. В связи с этим также продлен режим самоизоляции до 14 июня. Напомним, решение об этом принято накануне.

На лечении сейчас находятся 3079 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU