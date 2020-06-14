1131 человек выздоровел от коронавируса в Иркутской области

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:07:20+03:00

Еще 44 пациента выписались из больниц за прошедшие сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще 44 пациента выписались из больниц за прошедшие сутки

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От коронавируса в Иркутской области выздоровел 1131 пациент - это около четверти от числа заболевших. За прошедшие сутки, по данным оперативного штаба региона, выписались из больниц еще 144 человека, поборовших инфекцию.

Всего на утро 14 июня зафиксировано 4249 случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области, за сутки заболели еще 127 человек. Вахтовиков от общего числа - 1424.

В тяжелой форме переносят болезнь 31 зараженный. В регионе умерло 20 пациентов с COVID-19 и еще 19 - от других болезней.

Пока заболевших с каждым днем прибавляется, так что важно заботиться о своем здоровье, носить в людных местах медицинские маски, держать дистанцию. Напомним, режим самоизоляции в Иркутской области продлен еще на неделю - до 21 июня.

Тем временем, в Бурятии зафиксировано значительно меньше случаев заражения коронавирусом - 2252, и за сутки прирост не такой большой - 49 заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU