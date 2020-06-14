2020-06-14T08:07:20+03:00
Общество

1131 человек выздоровел от коронавируса в Иркутской области

Еще 44 пациента выписались из больниц за прошедшие сутки
Любовь АРБАТСКАЯ
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Еще 44 пациента выписались из больниц за прошедшие суткиЕще 44 пациента выписались из больниц за прошедшие суткиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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От коронавируса в Иркутской области выздоровел 1131 пациент - это около четверти от числа заболевших. За прошедшие сутки, по данным оперативного штаба региона, выписались из больниц еще 144 человека, поборовших инфекцию.

Всего на утро 14 июня зафиксировано 4249 случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области, за сутки заболели еще 127 человек. Вахтовиков от общего числа - 1424.

В тяжелой форме переносят болезнь 31 зараженный. В регионе умерло 20 пациентов с COVID-19 и еще 19 - от других болезней.

Пока заболевших с каждым днем прибавляется, так что важно заботиться о своем здоровье, носить в людных местах медицинские маски, держать дистанцию. Напомним, режим самоизоляции в Иркутской области продлен еще на неделю - до 21 июня.

Тем временем, в Бурятии зафиксировано значительно меньше случаев заражения коронавирусом - 2252, и за сутки прирост не такой большой - 49 заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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