2020-06-14T11:30:15+03:00
Происшествия

Опасность лесных пожаров сохраняется в 13 районах Иркутской области

Там зафиксированы высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Опасность лесных пожаров сохраняется в 13 районах Иркутской областиОпасность лесных пожаров сохраняется в 13 районах Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Из-за сухой и жаркой погоды, в Иркутской области вновь выросла опасность лесных пожаров. Так, чрезвычайные классы пожарной опасности уже зафиксированы в Жигаловском, Ольхонском, Иркутском, Балаганском и Усть-Удинском районах. Высокие классы – в Чунском, Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском и Боханском районах. Средние – в Киренском, Братском, Аларском, Казачинско-Ленском, Ангарском, Шелеховском, Осинском районах.

- По прогнозу, в большинстве районов Приангарья прогнозируется дальнейшее повышение классов пожарной опасности лесов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Причиной большого пожара может стать даже непотушенная сигарета.

Спасатели еще раз предупреждают сибиряков о том, что для предотвращения природных пожаров выход в лес строго запрещен. Для контроля ежедневно выставляются посты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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