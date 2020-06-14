2020-06-14T12:18:48+03:00
Происшествия

Водителя, сидевшего на крыше автомобиля посреди бушующей реки, спасли в Бурятии

Его едва не снесло сильным течением
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Водителя, сидевшего на крыше автомобиля посреди бушующей реки, спасли в Бурятии. Фото: Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.Водителя, сидевшего на крыше автомобиля посреди бушующей реки, спасли в Бурятии. Фото: Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
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Житель Бурятии застрял прямо посреди реки Курумкан, когда попытался переправиться с одного берега на другой на своем автомобиле. Дело в том, что после дождей, с гор прибывала вода, и сильное течение развернуло машину мужчины, поэтому выбраться на берег он не смог. Пришлось вызывать спасателей. Через полчаса, когда они прибыли на место, мужчина сидел в машине среди бушующей реки.

- Для того чтобы его спасти было принято решение вплотную подъехать на пожарной машине и закрепить тросом автомобиль, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. - Но машина была по капот в воде, приспособлений для буксира у нее не было. С третьей попытки буксировочный трос удалось закрепить через багажник и пожарные вытянули автомобиль из реки. Водитель не пострадал.

Чтобы не попасть в подобные ситуации, спасатели еще раз предупреждают автомобилистов, не сокращать свой путь через реки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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