2020-06-14T13:48:19+03:00
Общество

Еще 70 человек заболели коронавирусом в Иркутске

Теперь в Иркутске 1803 подтвержденных случая инфекции
Любовь АРБАТСКАЯ
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Еще 70 человек заболели коронавирусом в ИркутскеЕще 70 человек заболели коронавирусом в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Коронавирус от Иркутска пока не отступает. За прошедшие сутки в городе зарегистрировали еще 70 пациентов с этой инфекцией. Теперь общее число случаев - 1803. По региону это, увы, антирекорд. Неудивительно - город крупный. Большинство, 1160 пациентов, подхватили инфекцию контактным путем, от других людей в городе. Еще 85 человек - транзитные пассажиры в обсерваторе, в том числе 67 вахтовиков. Еще 53 вахтовика - прибывшие на работу в Иркутск. И 21 человек - прибывшие.

А теперь о статистике выздоровевших в Иркутске. Логично, что таковых тоже довольно много - 459 человек. За прошлые сутки отрицательный анализ и выписку получили еще 15 пациентов. Все-таки заболевших за сутки порядком больше. Умерло от коронавируса в городе 12 человек.

Напомним, что в Иркутской области режим самоизоляции продлен до 21 июня. Масочный режим сохраняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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