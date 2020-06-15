15 Июнь 2020 2020-06-15T04:26:01+03:00

Три лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность в лесах 13 районов. В остальных районах по прогнозу специалистов она также будет только повышаться. Это доказывает и то, что борьба с возгораниями в лесном фонде продолжается. Продолжается ежедневный мониторинг с воздуха. 14 июня в небе самолеты кружили 12 часов.

«За минувшие сутки в регионе потушили три пожара: по одному – в Боханском, Усольском и Ангарском районах», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Все они были обнаружены и ликвидированы в один день. Общая площадь их составила восемь гектаров».

На утро 15 июня в локализованном состоянии перешло возгорание в Усть-Илимском районе. Этот очаг также обнаружили вчера. Его площадь 2.2 гектара.

Стоит отметить, что по сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, все возгорания случились по вине местного населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU