Движение по переулку 8 Марта станет односторонним в Иркутске
Внимание, автомобилисты! В центре города изменится направление движения по переулку 8 марта. С 15 июля оно станет односторонним по направлению от улицы Чехова к улице Володарского.
«Соответствующие решения были приняты на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителями ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
До новой схемы движения транспорта еще месяц. Внимательно следите за появлением новых знаков дорожного движения на данном участке.
Читайте также:
Водителя, сидевшего на крыше автомобиля посреди бушующей реки, спасли в Бурятии. Его едва не снесло сильным течением (подробности)
Смертельное ДТП в Тулунском районе: пассажир Тойоты погиб из-за пьяного водителя. Тойота Премио съехала с трассы в Тулунском районе (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU