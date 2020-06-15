2020-06-15T04:58:01+03:00
Общество

Движение по переулку 8 Марта станет односторонним в Иркутске

Соответствующие знаки там появятся 15 июля
Мария КНЯЗЕВА
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Движение по переулку 8 Марта станет односторонним в ИркутскеДвижение по переулку 8 Марта станет односторонним в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В центре города изменится направление движения по переулку 8 марта. С 15 июля оно станет односторонним по направлению от улицы Чехова к улице Володарского.

«Соответствующие решения были приняты на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителями ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

До новой схемы движения транспорта еще месяц. Внимательно следите за появлением новых знаков дорожного движения на данном участке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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