2020-06-15T05:15:56+03:00
Общество

СК начал проверку по факту столкновения самолета до Иркутска с другим бортом в Пулково

Рейс прибыл в Иркутск ранним утром 15 июня
Мария КНЯЗЕВА
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СК начал проверку по факту столкновения самолета до Иркутска с другим бортом в ПулковоСК начал проверку по факту столкновения самолета до Иркутска с другим бортом в ПулковоФото: Иван ВИСЛОВ
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В аэропорту Пулково под Санкт-Петербургом 14 июня произошла внештатная ситуация. Два самолета столкнулись по касательной во время маневров на земле. Один из бортов должен был лететь в Иркутск. Как стало известно по данным онлайн-табло Иркутского аэропорта, прилетели в Приангарье наши земляки в начале шестого часа утра 15 июня.

Тем временем, Ленинградским следственным отделом на транспорте проводится проверка по факту происшествия с самолетами.

«В ходе проверки следствием будут устанавливаться обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие данному происшествию», - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. – «По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».

Как рассказал корреспонденту «КП»-Иркутск» летчик-испытатель, герой Российской Федерации, авиаэксперт Анатолий Кнышов в авиации нет мелочей, любое столкновение опасно для пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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