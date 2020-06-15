Разъяренного волкодава застрелил сотрудник полиции в Иркутской области

15 Июнь 2020 2020-06-15T05:51:33+03:00

Пес сорвался с цепи на одном из предприятий

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Собака породы «бурят-монгольский волкодав» сорвалась с цепи на одном из предприятий в поселке Усть-Ордынский в Иркутской области. Разъяренный пес бегал по территории, лаял и скалил зубы, бросался на рабочих.

Замруководителя организации вызвал полицейских. Работники спасались от обезумевшего пса, забравшись на кабину экскаватора. Пес не унимался, пытался добраться до них и там.

«Когда экипаж приехал, собака продолжала бросаться на рабочих», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «При попытке полицейских приблизиться, собака накинулась на них».

Участковый принял решение стрелять, чтобы обезвредить животное, угрожавшее жизни и здоровью людей.

«Никто из людей при применении табельного оружия не пострадал», - отмечают в ведомстве. – «Предварительно установлено, что действия сотрудника полиции правомерны».

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ИСТОЧНИК KP.RU