2020-06-15T06:10:35+03:00
Общество

Александр Ведерников: депутаты поддержат поправки в областной закон о молодежной политике

В частности, предлагается изменить предельный возраст молодежи с 30 лет до 35 лет
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания региона.ФОТО: пресс-служба Заксобрания региона.
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Молодежный парламент при Заксобрании региона в порядке реализации права законодательной инициативы внесет на рассмотрение областного парламента изменения в закон «О государственной молодежной политике в Иркутской области». Об этом

было заявлено на сессии Молодежного парламента, участие в котором приняли депутаты областного парламента, а также в режиме видеосвязи – спикер Александр Ведерников. Кроме того, в дистанционном режиме в обсуждении участвовали молодые парламентарии муниципальных образований региона и Республики Крым.

«Мы понимаем актуальность изменений, предложенных молодыми депутатами. Они являются значимыми для молодежи нашего региона, в том числе молодых ученых и молодых специалистов. Мы, безусловно, их поддержим», - сказал Александр Ведерников.

Так, чтобы расширить гарантии для молодых людей предлагается изменить предельный возраст молодежи с 30 лет до 35 лет. Потому как некоторые права, льготы и возможности для реализации инициатив зависит от принадлежности конкретного лица к категории «молодежь», а единственным критерием отнесения к этой категории сегодня является возраст – от 14 до 30 лет.

Также молодежный парламент выступил с инициативой создать в Приангарье сеть муниципальных молодежных центров. Кроме того, необходимо дополнить положения закона термином «молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность», а также терминами «молодой специалист» и «молодой ученый» для установления правового статуса соответствующих лиц и их большей государственной поддержки. Нормативного регулирования требует и грантовая поддержка молодежных и детских общественных объединений, вузов.

Было принято решение о внесении законопроекта, подготовленного Молодежным парламентом, на рассмотрение Законодательного Собрания.

В повестку сессии были включены и вопросы, касающиеся реализации проектов «Аптека на колесах», «Большая история».

ИСТОЧНИК KP.RU

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