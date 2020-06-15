2020-06-15T08:26:30+03:00
Общество

11-летний мальчик утонул в озере в Иркутской области

Мальчик пошел на озеро со старшими, не умея плавать
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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11-летний мальчик утонул в озере в Иркутской области.11-летний мальчик утонул в озере в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Трагедия произошла накануне днем в деревне Лохово Черемховского района. Одиннадцатилетний мальчик, несмотря на запрет отца, отправился на озеро в полутора километров от населенного пункта. Отец, зная, что сын не умеет плавать, категорически запретил ему саму идею "идти купаться". Но ребенок все-таки увязался за взрослыми ребятами. Те, решив доплыть до противоположного берега, оставили его одного.

"Они услышали всплеск, когда находились там, и бросились на помощь тонущему: двое - в обход по берегу, третий - вплавь. Ребята видели, как мальчик скрылся под водой. На их крики прибежал его отец, он также нырял за сыном, но безрезультатно", - рассказал Геннадий Тимакин, старший государственный инспектор по маломерным судам Черемховский группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Видимо, мальчик попытался учиться плавать на мелководье. Но озеро продолжается резким обрывом в глубину и он оступился. Тело погибшего ребенка подняли вызванные из Иркутска водолазы с глубины 7 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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