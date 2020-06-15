2020-06-15T09:39:04+03:00
Общество

Аэропорт Иркутск возвращается к прежнему режиму работы

Но дезинфекция проводится строжайшая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Аэропорт Иркутск возвращается к прежнему режиму работы.Аэропорт Иркутск возвращается к прежнему режиму работы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Терминал внутренних воздушных линий вновь принимает пассажиров рейсов, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии. Мирный, Талакан, Полярный, Ленск, Олекминск и сам Якутск стали последними, в отношении которых действовал режим ограничений. Два месяца подряд пассажиров этих рейсов, а также прилетевших из Новосибирска, Красноярска, Улан-Удэ, Нижнеангарска и Таксимо, отправляли в обсерваторы или на изоляцию в Иркутске. Теперь это правило отменено.

И все-таки,ситуация в регионе остается сложной, до 21 июня продлен режим ограничений. В аэропорту сотрудники Роспотребнадзора по Иркутской области по-прежнему встречают все рейсы, дистанционно измеряют температуру.

" Соблюдать полутораметровую дистанцию в терминале пассажирам помогает специальная разметка на полу в зонах наибольшего скопления людей: перед стойками регистрации, при входах в стерильную зону, в зоне выдачи багажа, у камеры хранения и при выходах на посадку. Пассажирам доступны дозаторы с антисептиком для рук", - сообщает пресс-служба аэропорта.

Для того, чтобы снизить риск инфекции к минимуму, максимально увеличили количество уборок, а все поверхности обрабатывают дезрастворами. Регулярно очищают и пассажирские автобусы, причем при доставке к самолету в каждом из них может быть не больше 50 человек, обязательно в масках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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