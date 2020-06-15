Аэропорт Иркутск возвращается к прежнему режиму работы
Терминал внутренних воздушных линий вновь принимает пассажиров рейсов, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии. Мирный, Талакан, Полярный, Ленск, Олекминск и сам Якутск стали последними, в отношении которых действовал режим ограничений. Два месяца подряд пассажиров этих рейсов, а также прилетевших из Новосибирска, Красноярска, Улан-Удэ, Нижнеангарска и Таксимо, отправляли в обсерваторы или на изоляцию в Иркутске. Теперь это правило отменено.
И все-таки,ситуация в регионе остается сложной, до 21 июня продлен режим ограничений. В аэропорту сотрудники Роспотребнадзора по Иркутской области по-прежнему встречают все рейсы, дистанционно измеряют температуру.
" Соблюдать полутораметровую дистанцию в терминале пассажирам помогает специальная разметка на полу в зонах наибольшего скопления людей: перед стойками регистрации, при входах в стерильную зону, в зоне выдачи багажа, у камеры хранения и при выходах на посадку. Пассажирам доступны дозаторы с антисептиком для рук", - сообщает пресс-служба аэропорта.
Для того, чтобы снизить риск инфекции к минимуму, максимально увеличили количество уборок, а все поверхности обрабатывают дезрастворами. Регулярно очищают и пассажирские автобусы, причем при доставке к самолету в каждом из них может быть не больше 50 человек, обязательно в масках.
ИСТОЧНИК KP.RU