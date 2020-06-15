15 Июнь 2020 2020-06-15T10:25:02+03:00

Около 20% очагов коронавируса в Иркутской области распространились в семьях Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об этом сообщили на заседании оперативного штаба региона

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На утро 15 июня прирост заболевших коронавирусом в Иркутской области оказался рекордным - 319 новых случаев. Таких цифр в нашем регионе еще не бывало. Специалисты проанализировали, среди каких групп населения распространяется вирус.

- В большинстве случаев заболевания - это семейные очаги, почти 20%, - отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперштаба. - Больше всего заболевших - в возрасте 30-49 лет. Это работающие люди, которые посещают торговые центры, места массового отдыха. При этом входящие в группу риска представители старшего поколения - самые дисциплинированные, они стараются соблюдать самоизоляцию.

Напомним, что из-за роста заболевших COVID-19 режим самоизоляции в Иркутской области продлен как минимум до 21 июня. Масочный режим продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU