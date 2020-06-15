Показатель заболеваемости коронавирусом в Иркутской области вырос до 190,4
В Иркутской области показатель заболевших коронавирусом достиг 190,4 на 100 тысяч населения.
- Число выявленных случаев коронавируса выросло в результате обращения населения за медицинской помощью. Это говорит о распространении инфекции внутри региона, - сообщил на заседании оперштаба главный санитарный врач региона Дмитрий Савиных.
Меры ограничений ко всем территориям будут применяться по-разному. Так, к районам с наивысшим уровнем зараженности относятся Иркутск, Иркутский район, Усть-Кутский и Бодайбинский районы. Там все остается строго: местным нужно носить маски, пожилые и хронически больные люди должны соблюдать самоизоляцию, а контактные лица - карантин. Особенно тяжело переносят болезнь люди в возрасте и диспансерные пациенты.
- Резкая повсеместная отмена ограничительных мер может спровоцировать вторую волну коронавирусной инфекции, - подчеркнул врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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