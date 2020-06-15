2020-06-15T11:02:56+03:00
Общество

Стало известно, когда определят даты открытия турбаз в Иркутской области

Специалисты проработают спорные моменты до середины этой недели
Любовь АРБАТСКАЯ
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Стало известно, когда определят даты открытия турбаз в Иркутской областиСтало известно, когда определят даты открытия турбаз в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Когда возобновят работу гостиницы и турбазы в Иркутской области, полностью или хотя бы частично, могут решить уже к середине этой недели. Врио губернатора региона Игорь Кобзев поручил специалистам в ближайшие дни решить все спорные моменты.

Также он отметил, что местным жителям очень важно соблюдать ограничения, выезжая отдыхать на природу, в частности на Байкал.

- В соцсетях появились кадры с переправы на Ольхон и сообщения об очереди на переправу. Меры безопасности там не соблюдаются, - сказал Игорь Кобзев во время заседания оперативного штаба. - Напомню, что запрет на работу гостиниц, баз отдыха, санаториев еще не снят. В такой эпидобстановке полное возобновление деятельности предприятий гостиничного бизнеса и организации отдыха пока невозможно.

Напомним, что утром 15 июня зарегистрировали рекорд по приросту заболевших в Приангарье - 319 пациентов за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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