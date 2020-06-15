2020-06-15T12:22:27+03:00
Общество

Детские дачи в Иркутской области открываются с 20 июня

Первыми в летние лагеря отправляются воспитанники детских домов
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Детские дачи в Иркутской области открываются с 20 июня.Детские дачи в Иркутской области открываются с 20 июня.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Как и планировалось, раньше других на свои летние дачи отправляются дети из детских домов региона. С 20 июня в 13 оздоровительных учреждениях Иркутской области начинаются летние смены. Такое решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба.

Первыми летний отдых начнется на 13 детских дачах для воспитанников детских домов. Все ребятишки должны летом как следует отдохнуть и набраться сил на природе.

А дети из иркутского детского дома-интерната №2, которого нет собственной базы отдыха поедут на берег Байкала, в лагерь «Мандархан». Что очень важно, каждый детский дом будет отдыхать на дачах только своим составом. Это важно, чтобы избежать заражения коронавирусом.

«Все смены продолжительностью 14 календарных дней пройдут в закрытом режиме. Персонал будет проживать в лагерях постоянно, чтобы исключить контакты с посторонними людьми. С этой же целью детей к месту отдыху доставят транспортом учреждения. Обеспечение продуктами произведут те же самые поставщики, которые работают с учреждением в течение года», - сообщают в пресс-службе правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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