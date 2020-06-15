2020-06-16T06:57:55+03:00
Общество

Игорь Кобзев: Нам нужен задел на будущее

Глава Приангарья посетил Баяндаевский район
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время поездки в Баяндаевский район посетил учреждения образования и здравоохранения в различных населенных пунктах, пообщался с фермерами и добровольцами. Планы по развитию в муниципальном образовании есть, но нерешенных вопросов еще достаточно. - Будем работать и решать, - подчеркнул Игорь Кобзев.

В селе Баяндай глава Приангарья посмотрел, как продвигается строительство новой средней школы на 725 учеников.

- Это очень важный и долгожданный объект. Подрядчик заверил, что завершит его строительство в ноябре 2020 года. Процесс буду контролировать лично, - подчеркнул губернатор.

Также жители района ждут, когда будет построена третья очередь районной больницы, в рамках которой на территории медицинского комплекса должны появиться инфекционное отделение, фтизиатрический кабинет и даже площадка для вертолета. Новое здание требуется и санаторию «Нагалык».

- Сейчас в санатории идет капитальный ремонт, но пора начинать планировать и возведение современных корпусов, - отметил Игорь Кобзев. В Баяндаевском районе глава Приангарья также встретился с главами крестьянско-фермерских хозяйств.

- Нам нужен задел на будущее,- подчеркнул Игорь Кобзев. - Важно наращивать темпы производства и стремиться к тому, чтобы наша местная продукция была востребована и в регионе, и за его пределами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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