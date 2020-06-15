2020-06-15T13:34:47+03:00
Общество

Около 9 тысяч жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей

Только за прошедшую неделю подтверждено два случая энцефадита
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Около 9 тысяч жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей.Около 9 тысяч жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутяне давно уже частые гости на дачах. Сезон в разгаре. А те, у кого ет участка в садоводстве, ездят отдыхать кто на речку, кто на Байкал. Позагорать на пляже, прогуляться по паркам и скверам, побродить по окрестностям. Это все любят. Правда, об опасности клещей многие забывают. А зря! Кровососы уже покусали 8861 жителя Иркутской области. Каждый четвертый среди пострадавших - ребенок.

" Исследован 5491 клещ, из них заражено энцефалитом – 0,8%, боррелиозом – 22,5%, другими инфекциями – 8,4%", - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

Только за одну прошедшую неделю подтвержден энцефалит у двух заболевших, боррелиоз -также у двух, у троих -риккетсиоз. И если последние две инфекции лечатся антибиотиками. то энцефалит исключительно опасен и может привести к тяжелейшей инвалидности и смерти.

Эпидемиологи отмечают, что много клещей в городской черте - в Топкинском, Академгородке и в ближайшем пригороде - в поселке Березовый. А также во всех южных района Приангарья и на севере - в Чунском, Братском и Бодайбинском районах.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции. Но главное - не допустить присасывания кровососа. Для этого надо носить в лесу закрытую одежду, избегать заросли, не сидеть на траве без подстилки. И, самое главное - проводить самоосмотры, как можно чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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