2020-06-15T14:34:32+03:00
Происшествия

Чиновник и его отец осуждены за мошенничество в Иркутске

Их приговорили почти к 3 годам лишения свободы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Чиновник и его отец осуждены за мошенничество в ИркутскеЧиновник и его отец осуждены за мошенничество в ИркутскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Иркутске поставлена точка в деле бывшего заместителя генерального директора по снабжению и коммерческой деятельности «Дорожной службы Иркутской области». Чиновник, а также его отец признаны виновными в мошенничестве. Следователям удалось доказать, что в 2016 году, он вместе с отцом, который являлся владельцем подконтрольной организации закупил технологическое оборудование для нужд Дорожной службы. При этом исполнять условия договора в полном объеме они не собирались.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». На днях Кировский районный суд Иркутска вынес отцу и сыну приговор.

- Бывший чиновник приговорен к 2 годам 11 месяцам колонии общего режима со штрафом в 50 000 рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Его отцу назначено такое же наказание, но на 1 месяц меньше. Так как во время расследования они находились под стражей и домашним арестом, суд зачел все время в счет срока отбывания наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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