Проезд по улице Рабочего Штаба ограничат в Иркутске
Внимание, автомобилисты! В Иркутске почти на полтора месяца ограничат движение по улице Рабочего Штаба, 11. С 08.00 1 июля до 22.00 15 августа по правой стороне проезжей части будут вестись работы на теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Также иркутским водителям особенно внимательными стоит быть на перекрестке улиц Марата и Сурикова. Проезд там запретят также с 08.00 1 июля до 22.00 15 августа. Кроме того, частично будет ограничено движение по одной полосе по улице Сурикова в районе перекрестка с улицей Марата. Ограничения для движения транспорта связаны опять же с проведением работ по ремонту тепловой сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU