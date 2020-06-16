16 Июнь 2020 2020-06-16T05:33:03+03:00

Еще 179 человек заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутской области продолжается прирост по заболевшим коронавирусом. За прошедшие сутки инфекцию подхватили и попали в медучреждения еще 179 человек. Таковы данные регионального оперативного штаба на утро 16 июня. Теперь общее число зараженных достигло 4747, из них 3392 лежат в больницах. Среди госпитализированных - 180 людей из обсерваторов и 1425 вахтовиков (рабочих, кстати, не прибавилось в статистике заболевших).

Выздоровели от COVID-19 уже 1316 человек, в том числе за сутки выписались из больниц 117 пациентов. В тяжелой форме эту болезнь переносит 31 заболевший в регионе.

Количество умерших в Иркутской области не изменилось - 20 человек скончались от коронавируса, еще 19 - от других заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU