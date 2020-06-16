2020-06-16T05:48:44+03:00
Здоровье

1316 человек выздоровели от коронавируса в Иркутской области

За сутки из больниц выписались еще 117 пациентов
Любовь АРБАТСКАЯ
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1316 человек выздоровели от коронавируса в Иркутской области1316 человек выздоровели от коронавируса в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Новые данные по коронавирусу в Иркутской области. Растет не только число заболевших, но и выздоровевших. За сутки из больниц выписались еще 117 пациентов, всего болезнь побороли 1316 человек. Об этом сообщает оперштаб региона утром 16 июня.

Но болеющих все еще много. В больницах Приангарья остаются 3392 пациента с COVID-19, из них 180 - из обсерваторов, 1425 вахтовиков. В тяжелой форме переносит инфекцию 31 заболевший.

Количество умерших с коронавирусом не изменилось. От самой инфекции скончались 20 пациентов в Иркутской области, от других болезней - 19.

Борьба с заразой продолжается. Режим самоизоляции в регионе продлен до 21 июня. В "красной" зоне по числу заражений коронавирусом остаются Иркутск, Усть-Кут и Бодайбо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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