1316 человек выздоровели от коронавируса в Иркутской области
Новые данные по коронавирусу в Иркутской области. Растет не только число заболевших, но и выздоровевших. За сутки из больниц выписались еще 117 пациентов, всего болезнь побороли 1316 человек. Об этом сообщает оперштаб региона утром 16 июня.
Но болеющих все еще много. В больницах Приангарья остаются 3392 пациента с COVID-19, из них 180 - из обсерваторов, 1425 вахтовиков. В тяжелой форме переносит инфекцию 31 заболевший.
Количество умерших с коронавирусом не изменилось. От самой инфекции скончались 20 пациентов в Иркутской области, от других болезней - 19.
Борьба с заразой продолжается. Режим самоизоляции в регионе продлен до 21 июня. В "красной" зоне по числу заражений коронавирусом остаются Иркутск, Усть-Кут и Бодайбо.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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