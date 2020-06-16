Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 16 июня выросло до 4747

16 Июнь 2020 2020-06-16T05:51:39+03:00

В больницах находятся 3392 человека, а количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 16 июня выросло за сутки на 179

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Накануне в регионе был поставлен рекорд по COVID-19 . В больницы попали 319 человек, практически все -жители региона. Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 16 июня снова выросло, но на 179 человек. А всего больных сейчас 4747. Это данные регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Но выросло не только количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 16 июня, увеличилось и число выздоровевших, причем сразу на 117 человек. Это рекорд и это хороший знак.

Названы данные о тех, кто заболел. По сообщению пресс-службы правительства региона, , среди них 1425 вахтовиков, а это значит, что уже несколько дней число больных рабочих практически не увеличивается.

В тяжелой форме эту болезнь переносит 31 заболевший.Количество умерших в Иркутской области не выросло - 20 человек скончались от коронавируса, еще 19 - от других заболеваний.

Все жители региона надеются, что количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области в ближайшие дни начнет уменьшаться.

ИСТОЧНИК KP.RU