Сибирячка сожгла автомобиль мужа из-за ссоры

16 Июнь 2020 2020-06-16T06:05:05+03:00

Мужчина пытался спрятать машину в ограде у друга, но это не помогло

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Житель села Тулюшка Куйтунского района лишился своего автомобиля Тойота Марк II после того, как поругался с женой. Во время ссоры женщина начала угрожать, что спалит машину супруга, и тот, восприняв эти слова всерьез, спрятал любимое авто в ограде у своего друга. Но, это не помогло. На утро он нашел свой седан полностью уничтоженным огнем.

То, что именно жена сожгла машину, выяснили прибывшие на место полицейские, которые сейчас проводят проверку.

- Вероятным мотивом поджога действительно стала семейная ссора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Известно, что ранее, во время конфликтов, женщина не раз угрожала мужу сжечь его автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU