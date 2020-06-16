2020-06-16T06:28:50+03:00
Общество

Бурят-монгольский волкодав и выходной 24 июня: что интересовало иркутян 15 июня

Яндекс сравнил, что интересовало сибиряков и жителей России 15 июня
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Бурят-монгольский волкодав и выходной 24 июня: что интересовало иркутян.Бурят-монгольский волкодав и выходной 24 июня: что интересовало иркутян.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Понять, чем живет Иркутск можно, сравнив то, что ищут горожане в сети. Ведь все запросы не случайны, они объяснимы происходящими в городе событиями. Поэтому узнаем, чем жил регион.

Итак, самый большой интерес у жителей вызвал бурят-монгольский волкодав. Диковинная порода, многим неизвестная. Но именно он загнал рабочих на экскаватор, а спасли людей полицейские в Усть-Орде. Еще одна тема, вызвавшая живейший интерес у жителей - это день Парада Победы 24 июня - выходной или рабочий. Давно уже объявлено, что выходной и парад можно посмотреть дома по телевизору. Это важно и для всей страны и для Иркутска. В тройку, согласно исследованиям Яндекса, попал фонд президентских грантов. Сегодня определилось, кто получит поддержку в России. Эта тема, оказавшаяся на третьем месте по популярности, интересовала жителей региона больше, чем всей страны. А вот четвертая позиция топа - региональная. И даже городская. Это отключение горячей воды.

На пятом месте - поправки в конституции России, которые собрали примерно такой же уровень интереса, как и две предыдущие темы. Обратите внимание на проект «Конституция - это я!». Жителей Приангарья приглашают принять участие в викторине. Среди призов – квартиры, машины, планшеты и телефоны. Причем жители региона интересуются поправками в Конституцию страны много больше, чем население России в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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