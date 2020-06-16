2020-06-16T06:48:21+03:00
Общество

Игорь Кобзев взял под контроль ситуацию с утечкой стоков в Ангару

Глава Иркутской области провел заседание комиссии по ЧС в Усолье-Сибирском
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Очевидцы сняли жуткие кадры: черный ручей прямиком течет в Ангару. Как выяснилось, причиной стал давно закрытый «Усольехимпром». Через его коллектор стоки попали в реку. Специальная комиссия в тот же день определила, что черная жидкость не содержит нефтепродукты. Но в ней хватает других загрязнителей. Предельно допустимые концентрации аммония превышены в 360 раз, фенолов – в 80, фосфатов – в 500 раз. Исследование грязного ручья продолжается. Сейчас его русло перекрыто. Жизни и здоровью населения ничего не угрожает.

Глава Приангарья Игорь Кобзев провел в Усолье-Сибирском выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Он осмотрел площадку накопленных отходов канализационных очистных сооружений, где может находиться примерно 30-40 тыс. кубометров воды с илом.

И.о губернатора взял процесс расследования причин происшествия под личный контроль. За усольскими очистными будут пристально следить, в том числе, с помощью видеокамер. Также в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды» проведут геологические исследования. Это необходимо, чтобы понять, есть ли на этом участке грунтовые воды.

На заседании было отмечено, что Усолье-Сибирскому нужны современные очистные сооружения. Чтобы войти в федеральную целевую программу, планируется начать готовить необходимую документацию. Также КЧС приняла предложение природоохранной прокуратуры изучить все потенциально опасные объекты «Усольехимпрома».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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