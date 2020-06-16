Кадровые назначения произведены в администрации Иркутска
В администрации Иркутска произведены кадровые назначения. Назначены руководитель аппарата администрации города Иркутска, начальник Управления финансового контроля, заместителя председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и исполняющий обязанности директора МКУ «Город». Подробнее об этих назначениях.
"С 11 июня 2020 года на должность заместителя мэра – руководителя аппарата администрации города Иркутска назначен Андрей Владимирович Южаков. С 15 июня к исполнению обязанностей начальника Управления финансового контроля администрации Иркутска приступила Наталья Ильинична Воробель. Ранее она занимала должность в Контрольно-счетной палате Иркутской области", - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Также произошли изменения в руководстве Комитета по управлению муниципальным имуществом города. Анна Владимировна Константинова, которая до этого работала в Министерстве имущественных отношений Иркутской области, стала заместителем председателя этого комитета, она руководит имущественным департаментом
Кроме того, и.о. директора МКУ «Город» стал Олег Игоревич Торский. Его предыдущее место работы - председатель правления фонда поддержки участников боевых действий «Ветеран».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проезд по улице Рабочего Штаба ограничат в Иркутске (подробности)
Около 9 тысяч жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей (подробности)
Детские дачи в Иркутской области открываются с 20 июня (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU