Кадровые назначения произведены в администрации Иркутска

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:45:30+03:00

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В администрации Иркутска произведены кадровые назначения. Назначены руководитель аппарата администрации города Иркутска, начальник Управления финансового контроля, заместителя председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и исполняющий обязанности директора МКУ «Город». Подробнее об этих назначениях.

"С 11 июня 2020 года на должность заместителя мэра – руководителя аппарата администрации города Иркутска назначен Андрей Владимирович Южаков. С 15 июня к исполнению обязанностей начальника Управления финансового контроля администрации Иркутска приступила Наталья Ильинична Воробель. Ранее она занимала должность в Контрольно-счетной палате Иркутской области", - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Также произошли изменения в руководстве Комитета по управлению муниципальным имуществом города. Анна Владимировна Константинова, которая до этого работала в Министерстве имущественных отношений Иркутской области, стала заместителем председателя этого комитета, она руководит имущественным департаментом

Кроме того, и.о. директора МКУ «Город» стал Олег Игоревич Торский. Его предыдущее место работы - председатель правления фонда поддержки участников боевых действий «Ветеран».

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ИСТОЧНИК KP.RU