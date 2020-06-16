16 Июнь 2020 2020-06-16T07:48:56+03:00

Школьный спортзал и дом едва не сгорели из-за поджога тополиного пуха в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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Поджог тополиного пуха стал причиной сразу двух пожаров, которые произошли в Иркутске 15 июня. Сначала едва не сгорело здание школьного спортзала по улице Терешковой. Дым, который шел из-под обшивки здания заметили полицейские, которые патрулировали улицу. Они и помогли потушить открытый огонь из огнетушителей. Когда пожарные приехали на место, тлел утеплитель. Они вскрыли обшивку и дотушили пожар.

- Дознаватели выяснили, что спортзал школы еда не вспыхнул из-за горения тополиного пуха у стены здания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В тот же вечер еще один пожар по этой же причине произошел на улице Карла Либкнехта. Неизвестные подожгли скопление тополиного пуха прямо рядом с деревянным двухэтажном домом. По горючему пуху огонь мгновенно перекинулся на здание. Под обшивкой пожар быстро распространился на крышу. Прибывшие спасатели быстро справились с огнем, никто из жильцов не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU