2020-06-16T08:35:00+03:00
Общество

Парад в честь 75-летия Победы отменили в Иркутске

В регионе не состоится также и шествие Бессмертного полка 26 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Парад честь 75-летия Победы отменили в Иркутске.Парад честь 75-летия Победы отменили в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Шествие в честь 75-летия Победы 24 июня отменили в Иркутске из-за роста заболеваемости коронавирусом. Также не состоится и и шествие "Бессмертного полка" 26 июля. Однако жители региона дома на экранах телевизоров смогут посмотреть главный Парад Победы, который пройдет в Москве. Напомним, что день 24 июня объявлен выходным.

" В Иркутске планировалось торжественное шествие в честь 75-летия Победы. Правда, в сокращенном варианте - с возложением венков к Вечному огню и проходом по площади войск иркутского гарнизона, без зрителей, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. -Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе и роста числа больных коронавирусом в Иркутске это мероприятие решено отменить".

Что касается шествия Бессмертного полка, которое планировалось в стране 26 июля, в Иркутской области его даже не назначали. Как сообщили корреспонденту "КП"-Иркутск в министерстве по молодежной политике региона, еще в мае было решено ограничиться онлайн-акцией, в которой приняли участие множество жителей Приангарья. Это решение также связано с ростом количества зараженных коронавирусом в регионе. Напомним, к 16 июня число случаев инфицирования превысило отметку 4700. В больницах находятся около 3400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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