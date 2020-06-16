2020-06-16T09:47:33+03:00
Происшествия

Водитель квадроцикла погиб в ДТП под Ангарском

Мужчине было 56 лет
Мария КНЯЗЕВА
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Водитель квадроцикла погиб в ДТП под АнгарскомВодитель квадроцикла погиб в ДТП под АнгарскомФото: ГУ МВД по Иркутской области
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С множественными травмами 56-летнего водителя квадроцикла доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось. Он попал в ДТП вблизи деревни Ивановка Ангарского района, в трех километрах от дороги «Ангарск –Тальяны».

«Водитель не справился с управлением, совершил опрокидывание транспортного средства», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Отметим, что у квадроцикла не было регистрационных номеров, а у мужчины – водительского удостоверения. Он лишился права управлять ТС из-за езды в нетрезвом виде».

Сотрудники ГИБДД напоминают, что, несмотря на кажущуюся простоту в управлении квадроциклами, снегоболотоходами и иными транспортными средствами для активного отдыха, для того, чтобы сесть за их руль нужно также сдавать экзамены, «открывать» соответствующую категорию в водительском удостоверении.

С начала года водители мототранспорта попали уже в 82 дорожно-транспортных происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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