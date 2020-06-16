2020-06-16T10:27:19+03:00
Происшествия

Присяжные признали жителя Братска виновным в убийстве

По версии следствия, мужчина задушил свою сожительницу
Мария КНЯЗЕВА
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Присяжные признали жителя Братска виновным в убийствеПрисяжные признали жителя Братска виновным в убийствеФото: Андрей КОПАЛОВ
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Присяжные сошлись во мнении, что 36-летний житель Братска виновен в убийстве своей 39-летней сожительницы. Как сообщают следователи, братчанин в момент совершения преступления был пьян.

«Следствие установило, что мужчина, находясь у себя в квартире, избил, а потом и задушил женщину», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. – «Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей по просьбе стороны защиты».

Защитники подсудимого пытались убедить присяжных, что в убийстве виновны другие лица. Однако, присяжным их доводы показались неубедительными. Доказательства, предоставленные следователями и сотрудниками прокуратуры, были весомей. Решение о виновности подозреваемого заседатели приняли единогласно.

В суде мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы после отбывания срока на 1 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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