Ледовый дворец «Байкал» откроют в Иркутске в августе

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:51:54+03:00

Чемпионат мира по хоккею с мячом в новом дворце планируют провести с 5 по 11 октября

Изменить размер текста: A A

Ледовый дворец «Байкал» достроен. Сейчас рабочие устраняют замечания, выданные госстройнадзором, а также благоустраивают территорию у здания. Ввести в эксплуатацию большой спортивный объект планируют в августе.

Как раз в октябре в Иркутске состоится «вторая», главная, часть Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд группы А.

Уточним, ледовый дворец «Байкал» возведен к юбилейному чемпионату мира. Его площадь составляет более 50 тысяч квадратных метров. Внутри могут следить за играми до шести тысяч зрителей.

В комплексе предусмотрена арена с конькобежными дорожками и дорожками для керлинга, а также есть спортивный и хореографический залы, тренажерный зал, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад в честь 75-летия Победы отменили в Иркутске

В регионе не состоится и шествие Бессмертного полка 26 июля

ИСТОЧНИК KP.RU