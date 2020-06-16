Ледовый дворец «Байкал» откроют в Иркутске в августе
Ледовый дворец «Байкал» достроен. Сейчас рабочие устраняют замечания, выданные госстройнадзором, а также благоустраивают территорию у здания. Ввести в эксплуатацию большой спортивный объект планируют в августе.
Как раз в октябре в Иркутске состоится «вторая», главная, часть Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд группы А.
Уточним, ледовый дворец «Байкал» возведен к юбилейному чемпионату мира. Его площадь составляет более 50 тысяч квадратных метров. Внутри могут следить за играми до шести тысяч зрителей.
В комплексе предусмотрена арена с конькобежными дорожками и дорожками для керлинга, а также есть спортивный и хореографический залы, тренажерный зал, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU