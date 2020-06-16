Футболисты иркутского «Зенита» начнут тренировки с 22 июня

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:56:31+03:00

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В связи с продлением режима самоизоляции в Иркутской области, начало тренировок футболистов иркутского «Зенита» отложено еще на неделю. К полноценным занятиям на стадионе «Зенит» команда теперь приступит с 22 июня. Пока же игроки занимаются в индивидуальном режиме. Ну а теперь о планах «Зенита» на это межсезонье.

- В начале июля команда планирует выехать на сборы в Крымск, - сообщили в пресс-службе «Зенита». - Полностью программа подготовки к сезону будет сформирована после того, как будет утвержден календарь предстоящего сезона. Соперниками нашей команды станут футболисты из Москвы, Санкт-Петербурга,

Владимира, Пскова. Вполне возможно появление в турнире московских команд "Динамо"-2 и ЦСКА-2.

Напомним, сезон 2019-2020, который был завершен досрочно из-за коронавируса, иркутский «Зенит» закончил на последнем 6-м месте в турнирной таблице второго дивизиона группы «Восток».

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ИСТОЧНИК KP.RU