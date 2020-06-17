Иркутские медики вернулись из Москвы, где помогали бороться с коронавирусом

17 Июнь 2020 2020-06-17T05:10:54+03:00

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В Иркутск вернулись врачи, которые помогали лечить пациентов с коронавирусом в больницах Москвы. Из 36 врачей, медсестер и санитаров в столице осталось на данный момент еще два медработника. Но и они в скором времени – до 1 июля - планируют отправиться в столицу Приангарья.

«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в центральной части страны принято решение о поэтапном восстановлении профильной деятельности учреждений, которые были переоборудованы для лечения пациентов с коронавирусом», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. – «Поэтому персонал клиник РЖД, прибывший из других регионов, возвращается».

Перед тем, как отправиться на Родину все медработники сдали необходимые тесты на COVID-19. В ближайшее время они снова начнут работу в медучреждениях в Иркутске.

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ИСТОЧНИК KP.RU