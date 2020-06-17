Иркутские медики вернулись из Москвы, где помогали бороться с коронавирусом
В Иркутск вернулись врачи, которые помогали лечить пациентов с коронавирусом в больницах Москвы. Из 36 врачей, медсестер и санитаров в столице осталось на данный момент еще два медработника. Но и они в скором времени – до 1 июля - планируют отправиться в столицу Приангарья.
«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в центральной части страны принято решение о поэтапном восстановлении профильной деятельности учреждений, которые были переоборудованы для лечения пациентов с коронавирусом», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. – «Поэтому персонал клиник РЖД, прибывший из других регионов, возвращается».
Перед тем, как отправиться на Родину все медработники сдали необходимые тесты на COVID-19. В ближайшее время они снова начнут работу в медучреждениях в Иркутске.
Читайте также:
Парад в честь 75-летия Победы отменили в Иркутске. В регионе не состоится также и шествие Бессмертного полка 26 июля (подробности)
«Конституция - это я!»: жителей Приангарья приглашают принять участие в викторине
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU