2020-06-17T06:06:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области достигло 4880

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 17 июня увеличилось на 133
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области достигло 4880Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области достигло 4880Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области. За минувшие сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 133 человек. И все заболевшие заразились в связи с контактами. Новых случаев заболевания среди вахтовиков – нет, новых пациентов из обсерваторов тоже.

«В больницах региона сегодня находятся 3425 пациентов с коронавирусом, 30 из них - тяжелые», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В числе госпитализированных 1425 вахтовиков и 180 человек из обсерваторов».

Утром 17 июня региональные власти сообщили о смерти еще двух пациентов с коронавирусом, причиной их кончины стали иные тяжелые заболевания, а не инфекция. Число таких умерших в Приангарье по последний данным – 21. Еще 20 человек умерли от COVID-19.

Есть и хорошие новости, вылечить удалось уже 1414 человек, только за последние сутки из больниц выписали 98 пациентов.

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 17 июня увеличилось не так сильно, как в последние два дня. Напомним, вчера прирост заболевших был 179, а 15 июня - 319.

«Конституция - это я!»: жителей Приангарья приглашают принять участие в викторине

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игорь Кобзев: Наша задача – сохранять и восстанавливать объекты культурного наследия
133 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Иркутской области
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Иркутской области
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области достигло 4880
Водолазы нашли тело рыбака из Иркутска, пропавшего в Мухорском заливе
Иркутские медики вернулись из Москвы, где помогали бороться с коронавирусом
«СОГАЗ-Мед»: Отсутствие теста на коронавирус – не повод для отказа в госпитализации
BMW X6 сгорел ночью 17 июня в Иркутске
Спецвыпуск " Моя Конституция" - в еженедельном выпуске "КП" 17 июня
Футболисты иркутского «Зенита» начнут тренировки с 22 июня
Ледовый дворец «Байкал» откроют в Иркутске в августе
Житель Братска утонул в пруду в городе Тайшет
Шесть ДТП с пьяными водителями произошло за сутки в Иркутске и районе
Присяжные признали жителя Братска виновным в убийстве
Водитель квадроцикла погиб в ДТП под Ангарском
В Приангарье вырос спрос на спутниковые тарелки на 60%
ТПП Восточной Сибири просит поддержать проекты помощи детским учреждениям Приангарья
Парад в честь 75-летия Победы отменили в Иркутске
«Сервико» - компания, которая везет в Иркутскую область продукты и товары первой необходимости
Школьный спортзал и дом едва не сгорели из-за поджога тополиного пуха в Иркутске
Кадровые назначения произведены в администрации Иркутска
Игорь Кобзев взял под контроль ситуацию с утечкой стоков в Ангару
Бурят-монгольский волкодав и выходной 24 июня: что интересовало иркутян 15 июня
Сибирячка сожгла автомобиль мужа из-за ссоры
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 16 июня выросло до 4747
1316 человек выздоровели от коронавируса в Иркутской области