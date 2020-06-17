Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области достигло 4880

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:06:36+03:00

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Продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области. За минувшие сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 133 человек. И все заболевшие заразились в связи с контактами. Новых случаев заболевания среди вахтовиков – нет, новых пациентов из обсерваторов тоже.

«В больницах региона сегодня находятся 3425 пациентов с коронавирусом, 30 из них - тяжелые», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В числе госпитализированных 1425 вахтовиков и 180 человек из обсерваторов».

Утром 17 июня региональные власти сообщили о смерти еще двух пациентов с коронавирусом, причиной их кончины стали иные тяжелые заболевания, а не инфекция. Число таких умерших в Приангарье по последний данным – 21. Еще 20 человек умерли от COVID-19.

Есть и хорошие новости, вылечить удалось уже 1414 человек, только за последние сутки из больниц выписали 98 пациентов.

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 17 июня увеличилось не так сильно, как в последние два дня. Напомним, вчера прирост заболевших был 179, а 15 июня - 319.

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ИСТОЧНИК KP.RU