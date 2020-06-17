2020-06-17T05:47:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще два пациента с коронавирусом умерли в Иркутской области

Причиной их смерти стали иные заболевания, не связанные с новой инфекцией
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Еще два пациента с коронавирусом умерли в Иркутской областиЕще два пациента с коронавирусом умерли в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области увеличилось количество умерших пациентов с коронавирусом. О том, что скончались еще два человека, причиной смерти которых стали иные заболевания, не связанные с новой инфекцией, сообщили в оперштабе правительства Приангарья. Теперь количество умерших по этой причине – 21.

На 133 человека прибавилось утром, 17 июня и количество заразившихся COVID-19. В общей сложности коронавирусом в Иркутской обоасти заболели 4880 человека. 3425 пациентов продолжают лечение, из них 1425 вахтовиков, 180 из обсерваторов. У 30 сибиряков заболевание протекает в тяжелой форме. Умерло от коронавируса 20 жителей региона.

Что касается оптимистичных новостей, то 1414 наших земляков победили болезнь и успешно прошли лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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