133 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Иркутской области

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:01:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще у 133 человек за минувшие сутки подтвердился коронавирус в Иркутской области. Все новые случаи заражения среди местного населения. В числе тех, у кого инфекция подтвердилась за последние 24 часа нет ни рабочих вахтовым методом, ни переведенных из обсерваторов.

В больницах Приангарья сейчас 3425 пациентов, в их числе 14125 вахтовиков и 180 человек из обсерваторов. Из этого числа 30 переносят заболевание в тяжелой форме. К сожалению, утром 17 июня власти региона сообщили о том, что еще два пациента с диагнозом COVID-19 скончались. Причиной их смерти стали иные тяжелые заболевания. Общее число смертей в регионе- 20 от коронавируса, еще 21 человек с инфекцией умерли от других болезней.

«Из больниц за сутки в связи с выздоровлением выписали 98 пациентов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Общее число выздоровевших с начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе – 1414.

«Конституция - это я!»: жителей Приангарья приглашают принять участие в викторине 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU