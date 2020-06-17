2020-06-17T06:01:19+03:00
Коронавирус Covid-19

133 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Иркутской области

Количество случаев заражения COVID-19 возросло 17 июня до 4880
Мария КНЯЗЕВА
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133 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области133 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Еще у 133 человек за минувшие сутки подтвердился коронавирус в Иркутской области. Все новые случаи заражения среди местного населения. В числе тех, у кого инфекция подтвердилась за последние 24 часа нет ни рабочих вахтовым методом, ни переведенных из обсерваторов.

В больницах Приангарья сейчас 3425 пациентов, в их числе 14125 вахтовиков и 180 человек из обсерваторов. Из этого числа 30 переносят заболевание в тяжелой форме. К сожалению, утром 17 июня власти региона сообщили о том, что еще два пациента с диагнозом COVID-19 скончались. Причиной их смерти стали иные тяжелые заболевания. Общее число смертей в регионе- 20 от коронавируса, еще 21 человек с инфекцией умерли от других болезней.

«Из больниц за сутки в связи с выздоровлением выписали 98 пациентов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Общее число выздоровевших с начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе – 1414.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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