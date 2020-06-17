Игорь Кобзев: Наша задача – сохранять и восстанавливать объекты культурного наследия

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:18:12+03:00

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Концепцию по сохранению деревянных объектов культурного наследия разработали в Приангарье по инициативе главы региона Игоря Кобзева. В реестр памятников деревянного зодчества вошли 4000 объектов, расположенных в 34 муниципалитетах. Из них 154 объекта требуют особого внимания. Их начнут приводить в порядок в 2021 году. Также в Иркутске есть деревянные дома-памятники, в которых живут по несколько семей. Таких насчитывается 362. Восстанавливать их планируют с помощью Фонда капремонта и городских программ.

В целом в частной и муниципальной собственности находится 94% объектов зодчества, в региональной - 5%, в федеральной – 1%. Есть и бесхозные памятники. Их предложено передать муниципальным образованиям. Пилотными территориями, где будет реализована концепция, могут стать Иркутск и Киренск. В столице Приангарья 719 деревянных домов- памятников, в Киренске – 28.

- Не имеющая аналогов историческая деревянная застройка - одно из наиболее ярких проявлений национальной культуры, - отметил Игорь Кобзев. – Здания XIX века сохранились во многих территориях Иркутской области. К сожалению, большинство находится не в очень хорошем состоянии. Наша задача – сохранять и восстанавливать объекты культурного наследия. Эту работу нужно начинать, не откладывая.

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